Девушка запросила помощи "сети" в ее противостоянии с водителем Porsche Cayenne

Во Владивостоке на одной из улиц разгорелся настоящий конфликт между двумя водителями, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов было опубликовано видео, автор рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться. Девушка объяснила, ехала по правилам на своей Toyota Aqua. Навстречу ей двигался автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого решил, что в данной ситуации прав именно он. Из-за упрямства двух водителей возник конфликт, машины не могли разъехаться. Дорога - сплошной лед, рядом припаркованные авто, которые тоже являются препятствием.

Девушка решила обратиться к горожанам в Сети за помощью в решении вопроса. Она просит разъяснить, кто прав, кто виноват в сложившейся ситуации.

«Ребятки, давайте рассудим ситуацию. Вот заезд во двор, здесь очень сильный гололёд. Вот дорога. Вот встречный поток, это наше направление. Здесь всегда запарковано. Всегда те, кто спускается сверху, уступают. В принципе и в правилах так, да? Тот, кто едет вверх, ему уступают. Вот у нас ситуация. Мы стоим в своей полосе, движемся наверх. Он нам не уступает, начинает говорить, ой, я сломался“. Мы в своей полосе стоит, он не уступает. Он виноват. Он утверждает, что виноваты мы»

, пишет автор поста.

В комментариях горожане выдвигали различные версии, одни утверждали, права девушка. Другие пояснили, иногда нужно быть просто умнее, уступить.

«Девушка-то права, но сдай она эти два метра задом, он бы заехал в карман, и разошлись бы. А так упёрлись как бараны рогами и свое же время тратят».

«Девушка права конечно».

«Мог бы девочку и пропустить».

«Конечно девушка права. Но существует правило ддд. Дай дорогу ***».

«Полюбому он не прав его полоса занета припарковаными авто и он должен уступить».

«Права ли девушка? Конечно права».

Видео dpscontrol_125rus

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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