Девушка запросила помощи "сети" в ее противостоянии с водителем Porsche Cayenne
Во Владивостоке на одной из улиц разгорелся настоящий конфликт между двумя водителями, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в одном из приморских пабликов было опубликовано видео, автор рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться. Девушка объяснила, ехала по правилам на своей Toyota Aqua. Навстречу ей двигался автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого решил, что в данной ситуации прав именно он. Из-за упрямства двух водителей возник конфликт, машины не могли разъехаться. Дорога - сплошной лед, рядом припаркованные авто, которые тоже являются препятствием.
Девушка решила обратиться к горожанам в Сети за помощью в решении вопроса. Она просит разъяснить, кто прав, кто виноват в сложившейся ситуации.
, пишет автор поста.
В комментариях горожане выдвигали различные версии, одни утверждали, права девушка. Другие пояснили, иногда нужно быть просто умнее, уступить.
«Девушка-то права, но сдай она эти два метра задом, он бы заехал в карман, и разошлись бы. А так упёрлись как бараны рогами и свое же время тратят».
«Девушка права конечно».
«Мог бы девочку и пропустить».
«Конечно девушка права. Но существует правило ддд. Дай дорогу ***».
«Полюбому он не прав его полоса занета припарковаными авто и он должен уступить».
«Права ли девушка? Конечно права».
Видео dpscontrol_125rus
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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