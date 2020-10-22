Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:11

«Думала, ногу в асфальт вдавлю»: девушка рассказала о ситуации на трассе

«Думала, ногу в асфальт вдавлю»: девушка рассказала о ситуации на трассе

Источник фото: скрин видео dps_mesto

Жительница Приморья рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться, когда она за рулем автомобиля двигалась по трассе, сообщают «Вести:Приморье».

Так, девушка обратила внимание на обогнавший ее автомобиль Mercedes. Автомобиль двигался на скорости, затем резко обогнал и снизил скорость. При этом у машины горел поворотник - направо. Машина все-таки свернула.   

«Здравствуйте, интересно это подставщики работают.... Разрешённая скорость 90, перестраивается и резко тормозит... Или этому человеку срочно повернуть захотелось Чуть было не приехала в него, тормозила, думала ногу в асфальт вдавлю. Кто был бы виноват интересно при данном дтп, если нет записи регистратора?»,

пишет автор поста в одном из приморских пабликов.

Однако в комментариях отметили, подставщики действуют по-другому. Они едут, соблюдая правила. А этот водитель, скорее всего, просто нарушитель ПДД, который пропустил свой попорот.

«Вот такие и на знаки и правила не смотрят или их вовсе не знают, купят права и носятся».

«Очень уж на подставу похоже...в этот раз у него не прокатило, вот и ушел направо».

«Был бы он не прав, поворотник бы не показывал, просто он по быстрее вас».

«Да какие подставщики? Таких *** пруд пруди... Ему обязательно надо перед тобой перестроиться, хотя сзади никого нет».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме