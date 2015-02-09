Хаос на дорогах: водители автобусов во Владивостоке игнорируют ПДД
В Instagram-паблике vlnews24 водители транспортных средств разместили видео, на котором видно, как в нашем городе водители автобусов игнорируют Правила дорожного движения, сообщает «Вести: Приморье».
Все, кто просмотрел, уверены, такое происходит каждый день. Водитель, забывая о том, что должен соблюдать правила и несет ответственность за жизнь каждого пассажира, перестраивается, пересекая несколько полос. Или высаживает пассажира прямо на дорогу.
«Они везде так ездят.. по всему городу.. и считают себя главными на дорогах, уступать не считают нужным, перестраиваясь поперёк дороги. Никаких правил. .все по диагонали.. во всех смыслах.. и правила и законы»
«Я тоже много раз замечал, что водители перестраиваются с 4 полосы на первую, бывает такое на вторяке и на заре»
«С постышева на 2 речку тоже самое! Сначала с крайней правой в крайнюю левую, а потом перед остановкой обратно!»
И таких комментариев огромное количество.
Однако есть и те, кто считает, что во время затора водителям автобусов просто трудно перестроиться. Поэтому они пытаются это сделать практически перед остановкой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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