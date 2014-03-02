«Играют в крайне опасную лотерею»: Ситуацию с фурой на дороге обсуждают приморцы (видео)

Во Владивостоке на Рудневском мосту в поле регистратора попала фура, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидец решил поделиться снятыми кадрами. Рудневский мост, водители фур играют в крайне опасную лотерею, ведь если упадёт, это будет катастрофа, виновниками которой будут они и их лень объехать опасный мост.

В комментариях предположили, что водитель большегруза не является местным жителем и попросту заблудился.

«Регион не местный вроде, заплутал бродяга», «Если мост упадёт то винить будет не кого», пояснили в комментариях.

Напомним, в 2017 году было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена. Однако, движение по мосту большегрузам запрещено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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