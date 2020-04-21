Жители Владивостока опасаются разрушения моста в районе улицы Русской (фото)

На whatsapp «Вести:Приморье» пользователь прислал фото, которые вызывают вопросы. На фото - большегруз в контейнером на борту передвигается по мосту. Автор указывает, что и этот мост может разрушиться, если по нему будут передвигаться такие машины. Водители не обращают внимание на знаки - знак «Движение с прицепом запрещено», установленные перед въездом. Просто игнорируют их. Как так? Не боятся выписанного штрафа или уверены, мост на столько капитальный, что выдержит любой тоннаж. Хотя, на фото также видно, что мост разрушается. Неужели водители не задумываются о последствиях, ведь не так давно в Приморье произошли несколько обрушений мостов. И при этих обрушениях не обошлось без погибших и пострадавших.

«Добрый день! Поражают такие безответственные водители большегрузных автомобилей. Стоит знак, но почему то все его игнорируют. Часто стоит экипаж ГИБДД за мостом, но почему-то, данное нарушение им не интересно. Недавно был пост про аварийное состояние этого моста над улицей Русской. На днях начали ремонт, хоть какой-то, но ненадолго. С такими водителями‍ мало в Приморье мостов рушится, из-за большегрузных автомобилей, осталось ещё в центре обрушиться мосту, трагедии точно будет не избежать», пишет пользователь whatsapp.

«Вести:Приморье» надеются, что уполномоченные органы обратят внимание на эту ситуацию и примут необходимые меры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]