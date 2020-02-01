Владивостокцев предупреждают об опасном месте под путепроводом в районе озёра Чан

Пользователь whatsapp «Вести: Приморье» прислал фотографии, на которых видно, какая опасность может предостерегать жителей и гостей города Владивостока. А речь идет о путепроводе.

- У нас есть в городе службы, которые проверяют состояние мостов и в данном случае путепровода. Каждый день хожу на работу со стороны Чана под путепроводом. Уже не одну неделю сверху падает штукатурка и камни. Там ходят много людей. И ставят машины. Очень опасное место. Надо что-то делать, пока не случилось трагедии. Вот фото этого участка, отметил постоянный пользователь whatsapp.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]