На Соловей-Ключе разрушается мост, по которому ездят автобусы и грузовики

В Соловей-Ключе разрушается мост. Рядом с ним стоят знаки ограничения массы, но водителей автобусов и большегрузов это не останавливает. В правительстве Приморья не смогли ответить, аварийный этот мост или нет и когда его будут ремонтировать.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мост на седьмом километре Соловей-Ключа потихоньку разрушается. Хотя и не признан аварийным. В бетонных блоках основания моста видны разрастающиеся трещины, сколы на балках и наклонившиеся опоры, на которых держится вся конструкция.

Перед въездом стоит знак ограничения массы до 10 тонн. При этом по мосту ездят автобусы № 103 (с Луговой), № 104 с Тихой и № 105 с Семёновской, которые везут на Соловей-Ключ дачников. Заезжают на мост и гружёные самосвалы, которые едут в сторону 10-го километра, потому что другой дороги просто нет.

В пресс-службу правительства Приморского края сообщили, что в районе Соловей-Ключа находятся два моста, которые не входят в план по реконструкции. В правительстве также отметили, что для водителей, помимо ограничений по массе, установлен знак ограничения скорости до 40 км/ч. В действительности же знака нет, а автомобили притормаживают лишь потому, что перед мостом нет асфальта.

Напомним, сейчас на Соловей-Ключе ремонтируют 2 километра дороги по национальному проекту БКАД, в которые вошли два небольших и, по мнению местных жителей и дачников, не самых плохих моста. А вот мост на седьмом километре, который начал разваливаться, в программу ремонта не вошёл.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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