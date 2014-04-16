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«Кто знает, что это было?»: седан влетел под маршрутку с пассажирами (видео)

«Кто знает, что это было?»: седан влетел под маршрутку с пассажирами (видео)

Источник фото: instagram arstv

Легковушка догнала на остановке маршрутный микроавтобус на остановке "Центральный" в Арсеньеве, сообщают «Вести:Приморье».  

На кадрах видео, опубликованных в instagram arstv, видно, как машина выезжает на главную дорогу, при этом уходя из стороны в сторону. То ли это такой дрифт, то ли неадекватность водителя. Вопросы есть, и на них уже ответят специалисты, которые были вызваны на место аварии. Водитель все-таки не справился с управлением и влетел под маршрутку, которая остановилась на остановке, чтобы высадить и забрать пассажиров.

«Конечно не в тормозах дело», «Называется додрифтился», «Что же все-таки случилось? Тут не в тормозах дело. Может сердечный приступ или другой недуг? Кто знает?», пишут в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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