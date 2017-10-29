Сегодня, 12:38
"Субару" разбился на спуске с Инструментального завода во Владивостоке
Водитель "Субару" не справился с управлением автомобилем на спуске с Инструментального завода по направлению к остановке Гоголя. ДТП случилось рядом с офисом Примсоцбанка.
По предварительной информации, в результате аварии автомобиль загорелся.
По словам очевидцев, водитель остался цел и невредим. Однако, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - "Экипажи ДПС"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: