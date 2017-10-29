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"Субару" разбился на спуске с Инструментального завода во Владивостоке

"Субару" разбился на спуске с Инструментального завода во Владивостоке

Источник фото: Экипажи ДПС

Водитель "Субару" не справился с управлением автомобилем на спуске с Инструментального завода по направлению к остановке Гоголя. ДТП случилось рядом с офисом Примсоцбанка.

По предварительной информации, в результате аварии автомобиль загорелся.

По словам очевидцев, водитель остался цел и невредим. Однако, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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