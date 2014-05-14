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Самосвал перевернулся в районе озера Рица

Самосвал перевернулся в районе озера Рица

Источник фото: Скрин видео

Сегодня, 16 сентября, водитель самосвала Volvo на спуске перед озером Рица в Находке не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка". 

На данном участке дороги дождями намыло куски скального грунта, поэтому движение транспорта осложнено.

По предварительной информации, водитель получил травму руки.

Обстоятельства происшествия уточняются.

 

Видео - Виртуальная Находка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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