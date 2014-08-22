Жителей Арсеньева пугают расчлененкой





По мессенджерам и соцсетям Арсеньева вирусом распространилось фото расчлененного трупа. Информация об этом появилась в новостном паблике города @arstv.

«Не для слабонервных. Страшное преступление или фейк? По городу в соцсетях пересылают это фото с перепиской якобы расчленили тело в #Арсеньев в малосемейном общежитии вчера. Кто знает подробности непосредственно от свидетелей, а не из слухов на рынке? Тело женское или мужское?», — решил уточнить информация владелец паблика.

К счастью, подписчики информацию опровергли, назвав фото «баяном» и фейком и посоветовав автору поста учиться пользоваться поиском по картинкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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