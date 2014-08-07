"Это уже один раз ели": видео с приморского рынка возмутило пользователей Сети

Нередкая картина на продуктовом рынке Арсеньева - продукты питания открыто лежат на прилавках, этим пользуются дикие птицы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.



"Часто бываю в Арсеньеве и вижу такую картину на рынке: продукты питания (мясо, колбасы, орехи, семечки) лежат в открытом доступе, ничем не прикрыты. И как только продавцы отходят, местная банда голубей, дежурящая там регулярно, приступает к трапезе.

Птицы - переносчики инфекции, считаю , правильнее было бы прикрывать продукты.

Также там у мяса регулярно дежурит стая собак. Надеюсь, они не подъедают мясо с прилавков. Продавцы - уроженцы Узбекистана очень недовольны, когда всё происходящее фиксируется на камеру", - рассказывает жительница Приморья.

Свои слова женщина подкрепила видеоматериалом, который опубликовала в Инстаграм-паблике arstv. На кадрах как раз видно, как голубь сидит на прилавке с мясом и что-то клюет.

Пользователей Сети возмутило увиденное.

"Куда смотрит Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Ветнадзор?",

"Вот поэтому я там ничего и не покупаю",

"Вот это рекламка",

"Главное - чтобы не летучие мыши", - комментируют подписчики паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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