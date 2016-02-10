Новости Общество Видео
Сегодня, 17:50

"А в чем проблема? Или столкнулись два барана?": ситуацию на дороге обсуждают приморцы

"А в чем проблема? Или столкнулись два барана?": ситуацию на дороге обсуждают приморцы

Источник фото: arstv

Жительница Приморья опубликовала видео в Сети с просьбой помочь разобраться в спорной ситуации, которая произошла между двумя водителями в Арсеньеве около гипермаркета "Фреш 25" на улице Островского, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

Машины не смогли разъехаться, выясняя, кто же должен кого пропустить. Раньше там был дорожный знак "Въезд запрещён", но уже почти год как на его месте стоит только столб. Дорожной разметки тоже не видно сплошной линии. По логике, знака нет, значит проезд свободен?

"Раз знака нет, то и разговора нет", 

"По какому принципу живет этот серый "Витц"? В чем проблема - сдать назад и пропустить, если человек уже заехал?",

"Местные привыкли, что это выезд, а заезд дальше, я лично помню что знак висел, поэтому никогда не заезжал так... Ну, а так да, сдай назад да пропусти, зачем все усложнять?",

"А в чем проблема? Или столкнулись два барана, и уступить никто не может, сразу за телефон хвататься, снимать!",

"Встреча двух одиночеств", - комментируют подписчики.

 

Видео - arstv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме