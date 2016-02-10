"А в чем проблема? Или столкнулись два барана?": ситуацию на дороге обсуждают приморцы

Жительница Приморья опубликовала видео в Сети с просьбой помочь разобраться в спорной ситуации, которая произошла между двумя водителями в Арсеньеве около гипермаркета "Фреш 25" на улице Островского, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на arstv.

Машины не смогли разъехаться, выясняя, кто же должен кого пропустить. Раньше там был дорожный знак "Въезд запрещён", но уже почти год как на его месте стоит только столб. Дорожной разметки тоже не видно сплошной линии. По логике, знака нет, значит проезд свободен?

"Раз знака нет, то и разговора нет",

"По какому принципу живет этот серый "Витц"? В чем проблема - сдать назад и пропустить, если человек уже заехал?",

"Местные привыкли, что это выезд, а заезд дальше, я лично помню что знак висел, поэтому никогда не заезжал так... Ну, а так да, сдай назад да пропусти, зачем все усложнять?",

"А в чем проблема? Или столкнулись два барана, и уступить никто не может, сразу за телефон хвататься, снимать!",

"Встреча двух одиночеств", - комментируют подписчики.

Видео - arstv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]