Крысы атаковали двор одной из школ Арсеньева

Жители Арсеньева заметили несколько огромных серых крыс во вдоре одной из школ города. Фотография, которая появилась в сети, сделана в вечернее время, сообщает "Вести: Приморье".

По словам очевидцев, скорее всего, это домашние грызуны довольно крупного размера. Их просто кто-то подросил во вдор школы. На дереве насчитали 7 особей, которые не позволяли себя взять, - отмечают люди. Местные зоозащитники решили все же поймать животных и отнести в ближайшие зоомагазин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Фото: @arstv