Мало снега: горнолыжный сезон в Арсеньеве откладывается до середины декабря





Горнолыжная трасса начнет работать не раньше 15 декабря — об этом сообщил паблику @arstv директор филиала детской краевой спортивной школы Александр Юшин, — передают «Вести: Приморье».

«Снега, который выпал, для катания мало, а искусственный снег тоже при температурах, которые стоят сейчас, не делают. Дождитесь, сообщим дополнительно», — пообещал Юшин.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что снега во дворах Владивостока настолько много, что местные жители катаются на сноубордах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]