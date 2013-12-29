Мало снега: горнолыжный сезон в Арсеньеве откладывается до середины декабря
Горнолыжная трасса начнет работать не раньше 15 декабря — об этом сообщил паблику @arstv директор филиала детской краевой спортивной школы Александр Юшин, — передают «Вести: Приморье».
«Снега, который выпал, для катания мало, а искусственный снег тоже при температурах, которые стоят сейчас, не делают. Дождитесь, сообщим дополнительно», — пообещал Юшин.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что снега во дворах Владивостока настолько много, что местные жители катаются на сноубордах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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