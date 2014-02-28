"Сэкономим на Куршавеле": во дворах Владивостока катаются на сноуборде
В соцсетях появилось видео, в котором молодой человек на сноуборде катится по двору, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на @dps.control.
Характер рельефа Владивостока позволяет использовать сноуборды для катания даже во дворах, особенно – неубранных. Это доказал подписчик паблика @dps.control, который поделился кадрами своей «тренировки».
«А обратно — на коньках», — шутят в комментариях приморцы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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