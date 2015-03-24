Обчистил за минуту: в пригороде Владивостока вооруженный налетчик ограбил ювелирный магазин





В поселке Трудовое на станции Угольная ограбили ювелирный магазин «Талисман», - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @dps.control.

Видео с камеры внутреннего наблюдения появилось в соцсетях.

Вор, скрывший лицо медицинской маской, направил на сотрудников предмет, похожий на пистолет. Испуганные продавцы спрятались под прилавок.

Тревожную кнопку женщины нажать не решились, испугавшись, что ее звук заставит грабителя воспользоваться оружием. Ровно через минуту после появления в магазине вор скрылся с места преступления.

Сумма нанесенного магазину ущерба пока неизвестна.

Отметим, что ранее магазин уже подвергался налету — летом 2012 года его также ограбил вор в маске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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