Новости Видео Происшествия
Сегодня, 14:25

Полиция ищет дерзкого грабителя, совершившего налет на ювелирный магазин в пригороде Владивостока

Полиция ищет дерзкого грабителя, совершившего налет на ювелирный магазин в пригороде Владивостока

В пригороде Владивостока в поселке Трудовое на улице Лермонтова вооруженный налетчик в маске ограбил ювелирный магазин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews24.

Мужчина вошел в магазин и наставил на продавщицу предмет, похожий на пистолет. Перепуганная женщина  спряталась за витрину и просидела там все время, пока налетчик орудовал в помещении. Мужчина разбил витрину, похитил драгоценности и удалился.

По уточненным данным сайта VL.ru, ограбление произошло в пятницу, 7 февраля, в ювелирном магазине на Лермонтова, 75/1 в поселке Трудовое.

В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемого в ограблении.

Видео - vlnews24

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме