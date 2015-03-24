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Полиция ищет дерзкого грабителя, совершившего налет на ювелирный магазин в пригороде Владивостока
В пригороде Владивостока в поселке Трудовое на улице Лермонтова вооруженный налетчик в маске ограбил ювелирный магазин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews24.
Мужчина вошел в магазин и наставил на продавщицу предмет, похожий на пистолет. Перепуганная женщина спряталась за витрину и просидела там все время, пока налетчик орудовал в помещении. Мужчина разбил витрину, похитил драгоценности и удалился.
По уточненным данным сайта VL.ru, ограбление произошло в пятницу, 7 февраля, в ювелирном магазине на Лермонтова, 75/1 в поселке Трудовое.
В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемого в ограблении.
Видео - vlnews24
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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