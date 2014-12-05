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25-летний налетчик совершил разбойное нападение на магазин в Приморье

Фото: Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"

В Арсеньеве совершено разбойное нападение на магазин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МО МВД "Арсеньевский", мужчина в маске и с ножом в руках зашел в магазин, расположенный на улице Победы и потребовал у продавца отдать ему всю имевшуюся наличность, после чего скрылся с места происшествия.

По подозрению в совершении разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. На месте задержания изъята куртка и черная вязаная маска, в которых налетчик совершил нападение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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