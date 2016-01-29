В Приморье совершено разбойное нападение на таксиста

Преступление соваершено в Кавалеровском районе Приморья.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД "Кавалеровский", мужчина, работающий водителем таксомоторной компании, вез троих нетрезвых молодых людей. На автобусной остановке «Ключевая» в поселке Рудный двое из пассажиров, угрожая ножом, нанесли водителю такси телесные повреждения, завладели транспортным средством - автомобилем «Тойота Королла» - и скрылись с места происшествия.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемые в совершении разбойного нападения были задержаны сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции.

Задержанными оказались двое братьев в возрасте 36 и 39 лет. Установлено, что один из них имеет судимости за совершение преступлений. В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется их причастность к ранее совершенным преступлениям.

Пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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