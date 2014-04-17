Влюбленная парочка «обнесла» таксиста
В Приморье полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по город Уссурийску поступило сообщение 37-летнего водителя таксомоторной компании о совершенном в отношении него разбойном нападении.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что накануне в автомобиль заявителя сели двое пассажиров - молодой человек с девушкой, которые попросили отвезти их к дому по улице Арсеньева. Приехав по указанному адресу, клиент вместо того, чтобы расплатиться, достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, потребовал деньги у таксиста. Испугавшись применения насилия, потерпевший передал дневную выручку. После этого нападавший и его спутница скрылись с места происшествия
Полицейские опросили потерпевшего и составили ориентировку с приметами нападавших.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении разбойного нападения задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли орудие совершения преступления – пневматический пистолет, который направлен на баллистическую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.
Комментировать: