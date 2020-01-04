Рецидивист скрылся в неизвестном направлении, украв деньги и телефон у водителя авто

Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбойном нападении, сообщает «Вести: Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление 45-летнего жителя краевого центра. Мужчина который сообщил, что неизвестный гражданин под угрозой ножа открыто похитил у него смартфон и денежные средства.

Установлено, что потерпевший подвозил на своём автомобиле мужчину. Во время поездки подозреваемый достал из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на нож, и, угрожая им водителю, похитил смартфон и 15 000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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