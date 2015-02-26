Помог соседу — попал под раздачу: мужчину, вышедшего на шум драки, избили и ограбили

Разбойное нападение совершено на жителя Владивостока. Сосед, услышав шум, вышел в коридор, в результате чего лишился денег, банковской карты и был избит, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД Владивостока.

Четверо неизвестных мужчин в медицинских масках зашли в квартиру 45-летнего жителя Владивостока и, нанеся ему телесные повреждения, открыто похитили два дорогостоящих смартфона. На шум обратил внимание сосед и вышел в коридор. Злоумышленники также нанесли ему телесные повреждения, а затем похитили из его квартиры деньги и банковскую карту. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали четверых жителей Владивостока в возрасте 16, 18, 21 и 25 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru