Помог соседу — попал под раздачу: мужчину, вышедшего на шум драки, избили и ограбили
Разбойное нападение совершено на жителя Владивостока. Сосед, услышав шум, вышел в коридор, в результате чего лишился денег, банковской карты и был избит, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД Владивостока.
Четверо неизвестных мужчин в медицинских масках зашли в квартиру 45-летнего жителя Владивостока и, нанеся ему телесные повреждения, открыто похитили два дорогостоящих смартфона. На шум обратил внимание сосед и вышел в коридор. Злоумышленники также нанесли ему телесные повреждения, а затем похитили из его квартиры деньги и банковскую карту. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали четверых жителей Владивостока в возрасте 16, 18, 21 и 25 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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