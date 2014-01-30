Неизвестный стрелок нарушил покой жителей Арсеньева (видео)
Житель Арсеньева снял на видео неизвестного стрелка. Молодой человек из оружия неустановленного типа открыл стрельбу по двору, — сообщают «Вести: Приморье».
Во что или в кого целился мужчина, неизвестно. Однако под окнами находится детская площадка.
Некоторые подписчики паблика @arstv, на котором опубликовано видео, узнали молодого человека и даже назвали номер его квартиры.
По информации наблюдающих за двором жителей, была вызвана полиция, которая и навестила нарушителя общественного порядка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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