Неизвестный стрелок нарушил покой жителей Арсеньева (видео)





Житель Арсеньева снял на видео неизвестного стрелка. Молодой человек из оружия неустановленного типа открыл стрельбу по двору, — сообщают «Вести: Приморье».

Во что или в кого целился мужчина, неизвестно. Однако под окнами находится детская площадка.

Некоторые подписчики паблика @arstv, на котором опубликовано видео, узнали молодого человека и даже назвали номер его квартиры.

По информации наблюдающих за двором жителей, была вызвана полиция, которая и навестила нарушителя общественного порядка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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