В Кавалерово пылают частный дом и машина возле него
Подписчики группы @dps.control сообщают о том, что в Кавалерово загорелись частный дом и машина, - сообщают "Вести: Приморье".
«Я в шоке! Ажвсе пылает!», — сообщает автор видео.
Также подписчица сообщила, что дом находится около Соцзащиты.
Информации о жильцах дома нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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