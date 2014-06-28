В Кавалерово пылают частный дом и машина возле него





Подписчики группы @dps.control сообщают о том, что в Кавалерово загорелись частный дом и машина, - сообщают "Вести: Приморье".

«Я в шоке! Ажвсе пылает!», — сообщает автор видео.

Также подписчица сообщила, что дом находится около Соцзащиты.

Информации о жильцах дома нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru