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Вчера, 23:25
 

В Кавалерово пылают частный дом и машина возле него

В Кавалерово пылают частный дом и машина возле него

Фото: Инстаграм @dps.control


Подписчики группы @dps.control сообщают о том, что в Кавалерово загорелись частный дом и машина, - сообщают "Вести: Приморье".

«Я в шоке! Ажвсе пылает!», — сообщает автор видео.

Также подписчица сообщила, что дом находится около Соцзащиты.

Информации о жильцах дома нет.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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