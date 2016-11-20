Во Владивостоке загорелись две квартиры (видео)
Пожар произошел во Владивостоке на 5 и 6 этажах шестиэтажного дома по улице Кирова, 54, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик @dps.control.
Подписчики канала сообщили, что приезд спасателей был задержан водителями, которые не пропускали машину пожарных.
Подробности произошедшего выясняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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