Во Владивостоке загорелись две квартиры (видео)

Пожар произошел во Владивостоке на 5 и 6 этажах шестиэтажного дома по улице Кирова, 54, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик @dps.control.

Подписчики канала сообщили, что приезд спасателей был задержан водителями, которые не пропускали машину пожарных.

Подробности произошедшего выясняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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