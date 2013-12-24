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В ДТП в районе Снеговая падь пострадала девушка-пешеход

В ДТП в районе Снеговая падь пострадала девушка-пешеход

Фото: Инстаграм @dps.control

Как сообщает паблик @dps.control, на остановке Адмиральской столкнулись две машины. В результате пострадала девушка, — передают «Вести: Приморье».  

Водитель, который «догнал» «Эскудо» и толчком спровоцировал наезд на пешехода, место ДТП покинул.

«Снеговая падь, остановка Адмиральская, автомобиль догнал эскудо тот совершил наезд на пешехода, пешехода увезла скорая!», — указывается в паблике.

По другой версии, вторая машина не была участником ДТП, а просто остановилась, чтобы оказать помощь пешеходу, сбитому «Эскудо».  

Информация о ДТП уточняется.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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