В ДТП в районе Снеговая падь пострадала девушка-пешеход

Как сообщает паблик @dps.control, на остановке Адмиральской столкнулись две машины. В результате пострадала девушка, — передают «Вести: Приморье».

Водитель, который «догнал» «Эскудо» и толчком спровоцировал наезд на пешехода, место ДТП покинул.

«Снеговая падь, остановка Адмиральская, автомобиль догнал эскудо тот совершил наезд на пешехода, пешехода увезла скорая!», — указывается в паблике.

По другой версии, вторая машина не была участником ДТП, а просто остановилась, чтобы оказать помощь пешеходу, сбитому «Эскудо».

Информация о ДТП уточняется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]