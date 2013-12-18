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На лыжных трассах в Арсеньеве запустили "снежные машины"

На лыжных трассах в Арсеньеве запустили "снежные машины"

Фото: Инстаграм @arstv

На Арсгоре в Арсеньеве запустили систему искусственного оснежения. Трассы краевой спортивной школы начали готовить к сезону. Этому способствуют  первые морозы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на @arstv.

По данным паблика, пока в работе 4 пушки на склоне в 200 метров, они просто рассыпают снег. При наступлении более теплой погоды их  выключат.

«Важно сформировать базовую подушку. Все зависит от погоды. Главное, чтобы мороз стоял подольше! Даже если будет временная оттепель, это снег уже не растает — на высоте холодно», — отметил начальник системы оснежения краевой детской спортивной школы Сергей Макалюк.

 

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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