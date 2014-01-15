Мама избитого в Арсеньеве парня-инвалида рассказала о состоянии сына

Мама избитого в Арсеньеве парня подтвердила информацию о том, что ее сын - инвалид, - сообщают "Вести: Приморье".

«Я мама Виталия. Он ребёнок инвалид. Нет слов. Сейчас он в хирургическом отделении с сотрясение мозга. Нет прощения в моем сердце. Как нам жить среди таких отморозков. Он в шоке и вся моя семья. Надежда на правосудие», — написала Надежда Владимировна под фотографией издевательств над своим сыном в инстаграм-канале @arstv.

По информации паблика, Виталий и избивавшая его девушка — первокурсники Индустриального колледжа Арсеньева.

«Колледж тут не виноват и учителя тоже. Виталя очень радовался, что туда поступил, ведь все 9 лет он был на домашнем обучении, и вот теперь замкнулся даже не отвечает на звонки, кроме как мои. Жаль ту маму, что её родила и ту мразь, которую нельзя назвать девочкой», — пишет мама пострадавшего студента.

Подписчики выразили восхищение поступку Виталия, который, несмотря на нападки, не ударил в ответ девушку: «Надежда Владимировна, судя по поведению Виталия в этой дикой истории, Вы воспитали достойного сына, умницу, спокойного, уравновешенного, но в тоже время готового за себя постоять. Спасибо Вам!»

«Вам терпения, сыну Вашему скорейшего выздоровления и хороших друзей. Не спускайте на тормозах. Обидчица должна понести наказание. Она о милосердии не знает, почему же ее должны прощать. У каждого поступка есть последствия, пускай она их прочувствует и сделает выводы», — добавила другая сочувствующая.

«Скорейшего выздоровления сыну. Такие сволочи, как эта дама, только и могут , что самоутверждаться за счет тех, кто слабее. У самой ребенок инвалид. Страшно за наших детей что ждет их в таком обществе, где одни издеваются, а другие стоят и смотрят…», — выразила общее настроение подписчиков еще одна женщина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru