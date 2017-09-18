Инцидентом в школе Находки заинтересовалась полиция
Правоохранительные органы отреагировали на появившееся в сети видео инцидента, произошедшего в одной из школ Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на PRIMPRESS.
Размещенную в социальных сетях видеозапись была изучена сотрудниками полиции. Проведена проверка, в ходе которой были установлены обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в одной из городских школ. Личности участников видеосъемки установлены.
Между учениками восьмого класса возник конфликт, в ходе которого 14-летний подросток получил удар по ноге веником. Веник в результате потасовки развалился.
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав были направлены материалы. Административный материал по статье был составлен в отношении законного представителя подростка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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