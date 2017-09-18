Инцидентом в школе Находки заинтересовалась полиция

Правоохранительные органы отреагировали на появившееся в сети видео инцидента, произошедшего в одной из школ Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на PRIMPRESS.

Размещенную в социальных сетях видеозапись была изучена сотрудниками полиции. Проведена проверка, в ходе которой были установлены обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в одной из городских школ. Личности участников видеосъемки установлены.

Между учениками восьмого класса возник конфликт, в ходе которого 14-летний подросток получил удар по ноге веником. Веник в результате потасовки развалился.

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав были направлены материалы. Административный материал по статье был составлен в отношении законного представителя подростка.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru