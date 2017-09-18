Новости Общество Происшествия

Сегодня, 14:02
 

Инцидентом в школе Находки заинтересовалась полиция

Инцидентом в школе Находки заинтересовалась полиция

Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы отреагировали на появившееся в сети видео инцидента, произошедшего в одной из школ Находки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на PRIMPRESS.

Размещенную в социальных сетях видеозапись была изучена сотрудниками полиции. Проведена проверка, в ходе которой были установлены обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в одной из городских школ. Личности участников видеосъемки установлены.

Между учениками восьмого класса возник конфликт, в ходе которого 14-летний подросток получил удар по ноге веником. Веник в результате потасовки развалился.

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав были направлены материалы. Административный материал по статье был составлен в отношении законного представителя подростка.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести