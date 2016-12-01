8-летний житель Артема рассказал, почему пошел на преступление

Полиция Артема проверила размещенную в социальных сетях информацию о краже велосипеда, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники полиции проверили размещенную в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как несовершеннолетний заходит в подъезд дома, а обратно выходит с велосипедом, после чего уезжает на нем.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность несовершеннолетнего. Им оказался 8-летний артемовец.

Школьник опрошен в присутствии законных представителей, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

С его слов, велосипед мальчик взял, чтобы покататься, а позже намеревался вернуть двухколесное транспортное средство на место.

Полицейские провели со школьником и его родителями профилактическую беседу. Велосипед возвращен законному владельцу.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа для принятия мер профилактического характера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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