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«Застраховала поясом» — прокуратура провела разбор несостоявшихся полетов

«Застраховала поясом» — прокуратура провела разбор несостоявшихся полетов


В связи с размещенной в сети Интернет видеозаписью, на которой школьник счищает лопатой снег с козырька над входом в учебное заведение, Уссурийской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере образования, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе.

Установлено, что в утреннее время 22 ноября 2019 года дворник МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска, находясь в одном из учебных классов, поставила на подоконник ученика 6 класса, чтобы он счищал с козырька снег. Ребенка она обвязала поясом и удерживала руками.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

В нарушение действующего законодательства работы на высоте проводились несовершеннолетним без страховки и средств защиты, в результате чего его жизнь и здоровье подвергались опасности. Кроме того, согласия законных представителей несовершеннолетнего на осуществление указанных работ директором школы получено не было.

По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В отношении директора МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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