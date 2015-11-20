«Застраховала поясом» — прокуратура провела разбор несостоявшихся полетов
В связи с размещенной в сети Интернет видеозаписью, на которой школьник счищает лопатой снег с козырька над входом в учебное заведение, Уссурийской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере образования, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе.
Установлено, что в утреннее время 22 ноября 2019 года дворник МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска, находясь в одном из учебных классов, поставила на подоконник ученика 6 класса, чтобы он счищал с козырька снег. Ребенка она обвязала поясом и удерживала руками.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
В нарушение действующего законодательства работы на высоте проводились несовершеннолетним без страховки и средств защиты, в результате чего его жизнь и здоровье подвергались опасности. Кроме того, согласия законных представителей несовершеннолетнего на осуществление указанных работ директором школы получено не было.
По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В отношении директора МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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