Школа в Уссурийске ответит за раздетого ученика, чистящего крышу
Следственный комитет заинтересовался видео, распространяемым в соцсетях. На нем ученик чистит снег с козырька школы, будучи без верхней одежды и страховки, - сообщают "Вести: Приморье" по информации СК ПК.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в городе Уссурийске подросток в легкой одежде зимой счищает с козырька школы снег, при этом его поддерживает взрослый человек, находящийся внутри здания (в нарушение правил техники безопасности).
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение.
Отметим, что видео появилось на выходных в соцсетях и быстро разошлось по приморским пабликам. На кадрах отлично видно вывеску, на которой написано, что ученик счищает снег с козырька школы №31.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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