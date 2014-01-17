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Вчера, 21:13
 

Школа в Уссурийске ответит за раздетого ученика, чистящего крышу

Школа в Уссурийске ответит за раздетого ученика, чистящего крышу

Фото: Инстаграм @mark2_che

Следственный комитет заинтересовался видео, распространяемым в соцсетях. На нем ученик чистит снег с козырька школы, будучи без верхней одежды и страховки, - сообщают "Вести: Приморье" по информации СК ПК.

Следственными  органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в городе Уссурийске подросток в легкой одежде зимой счищает с козырька школы снег, при этом  его поддерживает взрослый человек, находящийся внутри здания  (в нарушение правил техники безопасности).   

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение. 

Отметим, что видео появилось на выходных в соцсетях и быстро разошлось по приморским пабликам. На кадрах отлично видно вывеску, на которой написано, что ученик счищает снег с козырька школы №31.

  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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