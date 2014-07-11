Полиция начала проверку по факту информации об избиении воспитанника спецшколы в Приморье
Сотрудники полиции начали проверку по факту размещения в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлен момент причинения телесных повреждений одному из воспитанников спецшколы закрытого типа.
Ранее сообщалось, что в спецшколе закрытого типа имени Тихого, расположенной в Уссурийске, дети отпинали ногами своего товарища. Инцидент сняла камера наблюдения, установленнаая в школе, 6 апреля 2020 года.
На записи видно, как группа подростков, идущих по коридору, встречает парня, а после непродолжительного разговора начинает избивать его. Мальчик падает, но парни добивают его ногами.
Избиение закончилось только после того, как на месте происшествия появился взрослый.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску, в настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителями Следственного комитета устанавливают обстоятельства и личности участников инцидента. Опрашиваются учащиеся и персонал учреждения.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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