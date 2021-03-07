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Вчера, 14:52

В МЧС объяснили ситуацию с избиением девушки-блогера сотрудником ведомства

В МЧС объяснили ситуацию с избиением девушки-блогера сотрудником ведомства

Источник фото: roozhkova / mchs_spassk_dalniy_20_pso

Управление МЧС по Спасску-Дальнему провело проверку по факту драки в известном кафе, о которой рассказала потерпевшая в своем инстаграм-аккаунте, сообщают «Вести:Приморье».

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Результаты Управление МЧС опубликовало в Instagram. В ведомстве пояснили, их сотрудник действительно находился в кафе вместе с друзьями в свободное от работы время. Однако он был свидетелем потасовки у барной стойки, а сам, по словам очевидцев, в драке не участвовал.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Instagram-блогершу, проживающую в Приморье, Олесю Рожкову избили в баре родного города. Инцидент произошел в кафе «Нобилис» в городе Спасск-Дальний. Туда Рожкова пошла отдыхать со своими сестрами. По непроверенной информации, причиной конфликта стали стулья, которые не поделили между собой две компании. 

Александр Митрофанов, работник мчс . Человек который должен спасать жизни людей, но он выбрал другой путь . Пожарный , который потушил меня с 5 ударов. Герой, которого должны увидеть все. Те кто пишет что я сама напросилась , дождитесь записи камер и все станет на свои места . Я надеюсь что мы их дождёмся , потому что как оказалось его сестра знакома с управляющей и он сам общается с хозяином. Берегите себя и своих близких!,

пишет автор поста в своем акаунте.

Вот, что ответили на это в паблике МЧС Спасска-Дальнего:

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 2

  1. Егор от 7.03.2021 22:23
    Как всегда губастая пиарится.
  2. 12 от 7.03.2021 21:24
    Маловато буде

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