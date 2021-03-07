В МЧС объяснили ситуацию с избиением девушки-блогера сотрудником ведомства
Управление МЧС по Спасску-Дальнему провело проверку по факту драки в известном кафе, о которой рассказала потерпевшая в своем инстаграм-аккаунте, сообщают «Вести:Приморье».
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Результаты Управление МЧС опубликовало в Instagram. В ведомстве пояснили, их сотрудник действительно находился в кафе вместе с друзьями в свободное от работы время. Однако он был свидетелем потасовки у барной стойки, а сам, по словам очевидцев, в драке не участвовал.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Instagram-блогершу, проживающую в Приморье, Олесю Рожкову избили в баре родного города. Инцидент произошел в кафе «Нобилис» в городе Спасск-Дальний. Туда Рожкова пошла отдыхать со своими сестрами. По непроверенной информации, причиной конфликта стали стулья, которые не поделили между собой две компании.
пишет автор поста в своем акаунте.
Вот, что ответили на это в паблике МЧС Спасска-Дальнего:
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