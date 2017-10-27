Началось расследование по факту обнаружения зловонного черного источника в Приморье

Административное расследование возбуждено по факту несанкционированного сброса фекальных вод в речке Кневичанка, в районе кафе «Околица» в Артеме, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление жизнеобеспечения Артемовского ГО. Об этом сообщается в его Инстаграм-паблике.

Для установления факта, на месте сброса было проведено комиссионное обследование. Сброс зафиксирован.⁣⁣⠀

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Административная комиссия приступила к расследованию и установлению виновных.⁣⁣⠀

Ранее в социальной сети появилось видео, на котором видно, как грязная вода вытекает из трубы неподалеку от кафе "Околица" в ручей, который впадает в реку Кневичанка. Видео, снятое 17 октября, разместил в своем паблике местный депутат Семен Сесекин.



"Вонь стоит ужасная", - рассказывает автор видео, по словам которого, на притоках Кневичанки недавно было зафиксирован массовый мор рыбы.

Видео - sesekin_deputat











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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