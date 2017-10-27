Началось расследование по факту обнаружения зловонного черного источника в Приморье
Административное расследование возбуждено по факту несанкционированного сброса фекальных вод в речке Кневичанка, в районе кафе «Околица» в Артеме, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление жизнеобеспечения Артемовского ГО. Об этом сообщается в его Инстаграм-паблике.
Для установления факта, на месте сброса было проведено комиссионное обследование. Сброс зафиксирован.⠀
⠀
Административная комиссия приступила к расследованию и установлению виновных.⠀
Ранее в социальной сети появилось видео, на котором видно, как грязная вода вытекает из трубы неподалеку от кафе "Околица" в ручей, который впадает в реку Кневичанка. Видео, снятое 17 октября, разместил в своем паблике местный депутат Семен Сесекин.
"Вонь стоит ужасная", - рассказывает автор видео, по словам которого, на притоках Кневичанки недавно было зафиксирован массовый мор рыбы.
Видео - sesekin_deputat
Комментировать: