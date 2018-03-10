Любителя «посвинячить» поймали в Артеме

Специалистами МКУ "Управление благоустройства" города Артёма была пресечена попытка несанкционированного сброса мусора на территории в районе улицы Каширская, 23 А, сообщают «Вести:Приморье». На место прибыли сотрудники полиции.

Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности. Может быть, для других любителей посвинячить это станет хорошим уроком.

«Штраф на частное лицо - минимален...Нужно таких оформлять на 15 суток и весь срок пусть несанкционированные мусорки убирают...тем паче свое авто есть)))», «Наконец то, хоть кто то ответит за срачь», «Поймали , так заставте пускай все свалки собирёт за свой счёт», «Ай, молодцы!! Отлично. Порадовали!!! Прям максимально возможное финансовое наказание. И освещение в местных СМИ! Кто такой и на сколько налип! Чтоб другие подобные боялись, если другого не понимают», отмечают в комментариях instagram artem.news.plus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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