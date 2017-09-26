Придорожные «жрицы любви»: жители Артема ведут борьбу с мусором от безнравственного бизнеса

В instagram artem.news.plus было опубликовано письмо от жителей Артема, которые пытаются обратить внимание на ситуацию с придорожными проститутками и мусором, который остается после «любовных утех», сообщают «Вести:Приморье».

«Не так давно паблик рассказал о местных жрицах любви, зарабатывающих на жизнь оказанием услуг сомнительного качества. Девушкам с низкой социальной ответственностью, промышляющим в районе остановки "Зелёная" в Артёме, недалеко от кафе "Ван", мало кто тогда посочувствовал, но и вершить над ними судилище не стал. Торгуют своим телом, значит другого предназначения в жизни не нашли. Тем более, что спрос на них был, есть и будет. Особенно у водителей, ничем не брезгающих.

Эта история получила необычное продолжение. На борьбу не столько за нравственность, сколько с мусором от этого безнравственного бизнеса, выступили местные жители, проживающие в микрорайоне "Лесной", через пустырь от кафе "Ван". Мало того, что буквально под их заборами происходят любовные оргии с участием придорожных путан. После таких вот парочек, приезжающих на автомобилях, на земле остаются горы мусора, включая использованные салфетки, презервативы, пластиковые стаканы.

И ведь паразиты никого не стесняются, предаются плотским утехам уже даже в дневное время, - рассказывают жители улицы Анатолия Ганжи. Ну хоть бы не свинячили что ли... Почему мы должны потом убирать эту грязь на субботниках? Но и жить в завалах мусора не желаем!

Понимая, что никто им в этом вопросе не поможет, местные жители решили потратиться и установить камеры, чтобы фиксировать сброс отходов из окон случайных автомобилей, прибывающих в "очаг любви". А потом просить административную комиссию наказать нарушителей порядка.

Кстати, недалеко от этого места образовалась свалка бытовых отходов и строительного мусора ещё более внушительных размеров. Как раз тема для контролирующих органов Артёма».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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