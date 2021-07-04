На глазах очевидцев: Приморцы обсуждают гнусное поведение местного жителя

Горы мусора и грязь — картина, которую увидели жители Артема, проживающие в частном секторе. Горожанин не придумал ничего лучше, как избавиться от горы бытового мусора, выбросив его недалеко от домов и железнодорожного переезда, сообщают «Вести:Приморье».

Стихийная свалка «растет» благодаря таким, как водитель грузовика, который привез мусор.

... какой-то непонятный организм на этом авто привёз и вывалил кучу бытового хлама в конце улицы Маяковского в Артёме, справа перед ж/д переездом. Видимо, это парнокопытное животное отучит так поступать только серьёзный денежный штраф,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Вероятно, данный горожанин решил, что стихийно организованная свалка - простой и дешевый способ избавиться от всего ненужного.

В комментариях паблика жители края осудили поступок мужчины. Отметив, что из-за таких людей мы никогда не будем жить в чистом городе.

«Ну это совсем ни куда не годится. Заставить убрать всё, что оставил после себя и всё в округе. И закрепить за ним эту территорию, как наказание, пусть следит, что бы был полный порядок»

«Ну зачем, сейчас по частному сектору приезжает мусоровоз, забирают весь мусор, а про многокварные дома вообще молчу, хрюкнуть не забудь».

«Вот это да, прям так. Есть номера, направить куда нужно. Пусть штрафуют».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru