Новый вид городской больницы в Артеме вызвал жаркие споры в соцсети

Жители Артема, проживающие в районе трикотажной фабрики, пребывают в легком недоумении от нового вида городской больницы N2, - сообщает "Вести: Приморье".

Мрачный, депрессивный цвет фасада мало кого воодушевил на оптимизм. Об этом они сообщили в социальной сети.

"Ладно, если бы так выкрасили психушку или тюрьму, но это ведь учреждение здравоохранения, куда приходят обычные, нормальные граждане", - написали пользователи соцсети в Инстаграм-паблике artem.news.plus.

Между тем не все горожане поддерживают это мнение.

"Есть такие люди, которым ничем не угодишь. Сделали ремон фасада, не тот цвет. Уже не знают, к чему придраться", "Главное - немаркий цвет. Века простоит", "Главное, чтобы людей лечили, а цвет - хоть салатовый будет, от болезни настроение не подымется!", "А что не так? Красивый синий цвет, спокойный. На вид вроде аккуратно. Не понимаю притензию", - выступили в защиту больницы подписчики.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]