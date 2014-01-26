Уличный туалет стоимостью в 414 тысяч соорудили в Приморье

Да, да, чиновники города Дальнереченска (25 тыс. человек) через сайт госзакупок организовали тендер "Выполнение работ по устройству уличного туалета и выгребной ямы по ул. Ясная, д. 13 в г. Дальнереченске", отметили в паблике newsvl_24. 414 тысяч рублей. Странно, что мэр ленточку с оркестром не перерезал на открытии.

Сооружение, с двумя так называемыми кабинками, с дырками в полу и выкрашенные в синий цвет из далекой «совдепии» за такую цену, взбудоражило умы жителей города.

«По ходу пойду строить туалеты. Выгодно, черт возьми. Это за один туалет я получу больше чем за 1.5 года на железной дороге», «Да мы с двумя сыновьями по 3 туалета за неделю будем строить и в Дальнереченск возить. Озолотимся...», отметили пользователи в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]