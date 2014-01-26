Городской туалет стоимостью 13,4 млн руб. ремонтируют в третий раз за четыре месяца

На набережной Спортивной гавани отремонтировали общественный туалет, стены которого снова потрескались после сильных дождей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на портал vl.ru.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, подрядчик ООО «Подгороденка», который после строительства туалета давал гарантию на пять лет, завершил восстановление поврежденного покрытия стен и облицевал их досками из древесно-полимерного композита. После отделки вход в женскую и мужскую уборные сменил серый цвет на коричневый. Материал достаточно прочный, практичный и стойкий к разным погодным условиям.

Ранее в мэрии говорили, что все материалы, которые применялись при строительстве общественного туалета, прошли предварительный контроль качества. Тем не менее краска и штукатурка оказались не рассчитанными на проливные дожди и сильную влажность.

В итоге общественный туалет за 13,4 млн рублей, открытый 1 мая, дал первые трещины спустя три недели. Затем повреждения появились в конце июня. Каждый раз штукатурка начинала разрушаться после дождя. Нынешний ремонт уже третий по счету, дефекты обнаружились в начале августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]