Городской туалет стоимостью 13,4 млн руб. ремонтируют в третий раз за четыре месяца
На набережной Спортивной гавани отремонтировали общественный туалет, стены которого снова потрескались после сильных дождей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на портал vl.ru.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, подрядчик ООО «Подгороденка», который после строительства туалета давал гарантию на пять лет, завершил восстановление поврежденного покрытия стен и облицевал их досками из древесно-полимерного композита. После отделки вход в женскую и мужскую уборные сменил серый цвет на коричневый. Материал достаточно прочный, практичный и стойкий к разным погодным условиям.
Ранее в мэрии говорили, что все материалы, которые применялись при строительстве общественного туалета, прошли предварительный контроль качества. Тем не менее краска и штукатурка оказались не рассчитанными на проливные дожди и сильную влажность.
В итоге общественный туалет за 13,4 млн рублей, открытый 1 мая, дал первые трещины спустя три недели. Затем повреждения появились в конце июня. Каждый раз штукатурка начинала разрушаться после дождя. Нынешний ремонт уже третий по счету, дефекты обнаружились в начале августа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.05.2019 Общественный туалет на Спортивной набережной открылся во Владивостоке (фото)
-
17.10.2018 Во Владивостоке ограничено движение транспорта по улице Пограничной
-
28.09.2018 Здание мэрии Владивостока покрасили в белый цвет (фото)
-
19.06.2018 15,4 млн рублей готова потратить администрация Владивостока на главный общественный туалет в городе
-
24.05.2018 Самый большой во Владивостоке общественный клозет появится на Спортивной набережной
-
26.01.2014 Двухместный сортир в Сочи ввел в ступор британского журналиста
Добавить комментарий