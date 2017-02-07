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Резонансная история с лабрадором закончилась хэппи-эндом

Резонансная история с лабрадором закончилась хэппи-эндом

Источник фото: artem.news.plus

В одном из приморских пабликов был опубликован пост, в котором указывалось, что хозяева ищут лабрадора-потеряшку, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее указывалось, собака пропала при странных обстоятельствах. Одна из жительниц района видела, как мужчина тащил собаку на веревке.

История получила резонанс. Уточнялось, молодой лабрадор в ошейнике пропал в районе 8-го км в Артеме. В поисках собаки приняли участие местные жители.

Сегодня стало известно, лабрадор Сэм нашелся. Об этом рассказала счастливая хозяйка собаки.

"Здравствуйте! Нашли своего пса живого и здорового в доме этого алкаша на улице Шишкина. В доме было ещё 3 таких же "товарища". Пёс был очень напуган. Утром опросили местных, сказали, что часто в этом районе пропадают домашние животные. Спасибо всем большое за помощь в поиске! Отдельное спасибо продавцу из магазина, которая указала точный адрес!", пишет женщина в паблике artem.news.plus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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