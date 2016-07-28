Капкан на лапе: как сложится судьба потерявшегося пса

В конце декабря прошлого года в Артеме пытались поймать овчарку, на лапе которой был капкан. Все усилия неравнодушных к страданию собаки людей были тщетны. Овчарка не давалась в руки. А потом и вовсе исчезла из поля зрения жителей Артема, сообщает "Вести: Приморье".

Измученного пса тогда видели в районе улицы Чайковского.

Поймать раненую собаку не удавалось своими силами. Боль и обида на человека, видимо поэтому овчарка не давалась в руки и не принимала помощи от волонтёров, пояснила зоозащитница @veles_katerina_ribalova.

Группами дежурили на районе, "прочесывали" другие дворы в поисках пострадавший собаки и вот буквально на днях пес вновь появился на улице Чайковского.

Как рассказала newsbox24.tv зоозащитница Екатерина, измученный страданиями, он залез в будку погреться в одном из частных дворов.

Случилось чудо. Овчарку все-таки удалось поймать. Ее транспортировали в клинику и сняли капкан. Ветеринары попытаются спасти лапу.

- Двое жителей Артема в коротком разговоре сказали, что ищут овчарку не первый день. Женщина и мужчина «прочесывали» район ближайших улиц на автомобиле «Нива» белого цвета, рассказала случайный свидетель поисков овчарки корреспондент "Вести: Приморье". - Они уточнили, что ищут свою овчарку с капканом на лапе уже недели две.

Хочется верить, что хозяева собаки обратят внимание на материал и найдут ее в одной из клиник города Артема.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]