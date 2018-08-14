«Голодный» житель Артема съел похищенную из частного двора немецкую овчарку
Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1989 года рождения, сообщает ведомство. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, повлекшее его гибель), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».
По версии органов предварительного расследования, преступление совершено в июне 2020 года по ул. Березовой в г. Артеме.
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант решил употребить в пищу мясо собаки. Увидев на территории чужого домовладения собаку породы «немецкая овчарка», он похитил ее и запер в своем сарае. Используя топор и нож, он убил животное, а затем съел его.
После вручения обвиняемому копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленнику грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы
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