Живодер украл у жительницы Приморья овчарку и убил ее

Мировым судом города Артема вынесен приговор обвиняемому в жестоком обращении с животными.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, в июне в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Заявительница рассказала, что неизвестный со двора частного домовладения, расположенного на улице Березовой, похитил домашнего питомца – собаку породы немецкая овчарка.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Подразделением дознания отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».

В ходе расследования установлено: в тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с приятелями он отмечал день рождения дочери одной из участниц компании. Мужчина похитил и убил домашнее животное.

Суд признал жителя Артема виновным в жестоком обращении с животными и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием в доход государства 5 процентов от заработной платы осужденного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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