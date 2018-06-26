Житель Приморья продавал похищенные автомобили их владельцам

Прокуратура г. Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба и в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в период с марта по октябрь 2017 года фигурант при помощи специального устройства копировал сигнал пульта автомобильных сигнализаций автомашин, разблокировал дверные замки и взламывал замки зажигания.

Похитив машины, он перегонял их на стоянку в одном из гаражных боксов на территории г. Артема. После чего мужчина звонил потерпевшим и предлагал за выкуп вернуть транспортные средства.

Действуя таким образом, злоумышленнику удалось похитить 9 автомашин, за возврат которых он получил свыше 800 тыс. рублей. При попытке еще одного хищения, он был задержан.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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