Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:14

«Могильники» токсичных отходов: Специалисты подтвердили факт свежего захоронения

«Могильники» токсичных отходов: Специалисты подтвердили факт свежего захоронения

Источник фото: pixabay.com / @zhkh_ago

Накануне «Вести:Приморье» сообщали о том, что в Артеме жители района «Бабушкина» задыхаются от зловоний, которые исходят от несанкционированной свалки в городе.

Житель города прислал в редакцию видео, на котором показал, что творится недалеко от федеральной трассы. Мужчина пояснят, находиться там, скорее всего, небезопасно. На свалке, вероятно, химические отходы. Стоит характерный запах амиака.

Как оказалось, все было не зря. На место «захоронений» выехали специалисты, которые подтвердили факт наличия захоронения опасных отходов.

По факту несанкционированного сброса отходов в районе озера Орловское проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к организации стихийной свалки, пояснили специалисты управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа в инстаграм-аккаунте. ⁣⁣

Факт подтвердился. Специалистами отдела охраны окружающей среды и природопользования по результатам осмотра был составлен акт, который будет направлен в правоохранительные органы для проведения мероприятий по установлению лиц, незаконно осуществляющих сброс и захоронение отходов на данном участке, а также в Управление Росприроднадзора.⁣⁣⠀ ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме