«Могильники» токсичных отходов: Специалисты подтвердили факт свежего захоронения

Накануне «Вести:Приморье» сообщали о том, что в Артеме жители района «Бабушкина» задыхаются от зловоний, которые исходят от несанкционированной свалки в городе.

Житель города прислал в редакцию видео, на котором показал, что творится недалеко от федеральной трассы. Мужчина пояснят, находиться там, скорее всего, небезопасно. На свалке, вероятно, химические отходы. Стоит характерный запах амиака.

Как оказалось, все было не зря. На место «захоронений» выехали специалисты, которые подтвердили факт наличия захоронения опасных отходов.

По факту несанкционированного сброса отходов в районе озера Орловское проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к организации стихийной свалки, пояснили специалисты управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа в инстаграм-аккаунте. ⁣⁣

Факт подтвердился. Специалистами отдела охраны окружающей среды и природопользования по результатам осмотра был составлен акт, который будет направлен в правоохранительные органы для проведения мероприятий по установлению лиц, незаконно осуществляющих сброс и захоронение отходов на данном участке, а также в Управление Росприроднадзора.⁣⁣⠀ ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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