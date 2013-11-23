Речка в Приморье окрасилась в неестественно зеленый цвет

Зеленая речка появилась в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus.

Вода неестественного цвета течёт в ручье в селе Кневичи, впоследствии впадающем в реку Кневичанку. Об этом сообщил местный житель. По его словам, какого-то запаха эта вода не имеет, где источник загрязнения - неизвестно.

Как сообщила администрация АГО, для проверки на место выехали специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования.

Установлен факт загрязнения водного объекта на территории Артёмовского городского округа - реки Грязная, впадающей в реку Кневичанка. Определено вещество и источник сброса веществ. Установлено, что сегодня производили ремонтные работы на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.

По предварительной информации, в воде оказался реагент - краситель органического происхождения, который используют теплоснабжающие организации для окраски теплоносителя. Этот вид органического красителя - уранин - безопасен для жизни и здоровья. Тем не менее, факт сброса задокументирован, материалы направлены в надзорные органы.

Видео - artem.news.plus





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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