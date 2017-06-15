Нечистоты сбрасывали в реку Комаровку в Приморье

По факту загрязнения водоема заведено дело об административном правонарушении, - сообщили в региональном отделении ОНФ.

О сбросе нечистот в реку Комаровка активистам ОНФ сообщили местные жители.

«...В реку периодически сбрасываются канализационные стоки с местной насосной станции, являющейся частью системы водоснабжения города. Местные власти прокомментировали указанные факты как «технический сброс». При этом кардинально вопрос решен не был, и угроза новых сливов жидких бытовых отходов в реку Комаровка сохранялась. Мы сформировали мотивированное обращение и направили его главе Уссурийского городского округа и в Дальневосточное региональное управление Росприроднадзора» - рассказал член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки «Экология» в Приморском крае Константин Дроздов.

Проверка, проведенная администрацией Уссурийского городского округа, подтвердила факты экологических нарушений, на которые указали общественники. В соответствии с законом «Об административных нарушениях в Приморском крае» по факту сброса в реку сточных вод возбуждено дело по статье «Нарушение правил содержания систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения». А организации, допустившей нарушение, указано на недопустимость подобных нарушений впредь.

В настоящее время сотрудники Росприроднадзора проводят рейдовые мероприятия, направленные на исключение условий для новых экологических нарушений в водоеме реки Комаровка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]